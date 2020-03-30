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Bursa'da evden çıkamayan komşular camdan cama gün yaptı

Korona sebebiyle bir araya gelip toplanamayan kadınlar, kahvelerini alıp camlara çıktı.

İHA | 30.03.2020 - 10:32..
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Bursa'nın Mudanya ilçesinde, 3 bloklu sitede belli aralıklarla bir araya gelerek gün yapan kadınlar, koronavirüsten dolayı evlerinden çıkamayınca çözümü camdan cama gün yapmakta buldu.

KAHVELERİYLE CAMA ÇIKIYORLAR

30 dairenin bulunduğu sitede yaşayan kadınlar, kurdukları Whatsapp grubunda her gün belirli saatlerde haberleşip kahvelerini alıp camlara çıkarak sohbetlerine devam ediyor.

Bursa'da evden çıkamayan komşular camdan cama gün yaptı

"CAMDAN CAMA GÜN YAPIP SOHBET EDİYORUZ"

Virüsten dolayı evden çıkamadıkları için böyle bir yöntem bulduklarını belirten Melek Atlı, "Biz her gün düzenli olarak bir araya gelip sohbet ediyorduk. Koronavirüsten dolayı evden çıkamıyoruz. Bizde bloklar birbirine yakın olduğu için böyle bir yönteme başvurduk. Evlerimizde pişirdiğimiz kahvelerimizi alıp camdan cama gün yapıp sohbet ediyoruz. İnşallah bugünlerde geçecek, sağlıklı ve sıhhatli günlere ülke olarak kavuşacağız" dedi.

Bursa'da evden çıkamayan komşular camdan cama gün yaptı

Bursa'da evden çıkamayan komşular camdan cama gün yaptı

Bursa'da evden çıkamayan komşular camdan cama gün yaptı

Bursa'da evden çıkamayan komşular camdan cama gün yaptı

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