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Bursa'da evli çift koronavirüsü yendi

Koronavirüs tedavisi gören evli çift, sağlığına kavuşarak taburcu edilirken hastaneden el ele çıktı.

İHA |
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Bursa'da evli çift koronavirüsü yendi

Koronavirüs vakalarının görülmesinin ardından hastanelerde tedavi gören hastalardan iyi haberler gelmeye devam ediyor.

Sağlığına kavuşan kişiler tek tek taburcu ediliyor.

EVLİ ÇİFT KORONAVİRÜSÜ YENDİ

Bursa'da bir hastanede koronavirüs tedavisi gören İsmail (64) ve Şengül Özçelik (62) çifti, 10 günlük tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuşarak taburcu edildi.

Sağlık çalışanlarının alkışlarıyla evlerine uğurlanan Özçelik çifti, hastaneden el ele çıktı.

Bursa'da evli çift koronavirüsü yendi ViDEO

BAŞKA BİR HASTAYA DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ

Aynı hastanede tedavi gören bir başka hasta olan Ahmet Arda Tanrıkut’a ise; eşi, doğum günü sürprizi yaptı.

52 yaşına basan Ahmet Tanrıkut, eşiyle görüntülü konuştuğu esnada hastane çalışanları pasta ile odaya girdi.

Sürpriz karşısında mutlu olan Tanrıkurt’a, ailesinin ‘Sakın mumları üfleme’ demesi dikkatlerden kaçmadı.

Bursa'da evli çift koronavirüsü yendi

"TEDAVİ OLUMLU SONUÇLANDIĞINDA MUTLU OLUYORUZ"

Hastaları taburcu ederken mutluluktan ağlamaklı olduklarını dile getiren Dr. Başak Burgazlıoğlu, “Genellikle yaşları ileri olduğu için, tedavi olumlu sonuçlandığında çok mutlu oluyoruz. Özellikle Özçelik çiftinin durumları ciddiydi. Ancak onları buradan el ele uğurladığımız için çok duygulandık. Bu ciddi bir hastalık. Herkesin bunu ciddiye alması gerekiyor. Hijyen kurallarına mutlaka özen göstermeliyiz. Yetkililerin dediklerini dikkate almalıyız. Tabii ki saplantı derecesine getirerek çok tedirgin olmamak da gerekiyor.” dedi.

Bursa'da evli çift koronavirüsü yendi

Bursa'da evli çift koronavirüsü yendi

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