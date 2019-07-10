Bursa'da fasulyeden kazanan çiftçilerin mangal partisi

Bursa’nın Yenişehir ilçesine bağlı Çeltikçi köyünde ilk kez ekilen Solferina cinsi fasulye, üreticinin yüzünü güldürdü.

Çiftçiler, tarlada mangal sefası yaparak rekoltenin yüksekliğini tebrik etti.

ÇİFTÇİYE MOTİVASYON İÇİN MANGAL PARTİSİ

Konuyla ilgili açıklama yapan bir firmanın tedârik sorumlusu İsmail Kılıç, “Bu yıl Amerikan tohumu olan Solferina fasulyesini ektik. Herkes nasıl bir ürün çıkacağını, ne kadar zamanda mahsûl alacağını merak ediyordu. Verim çiftçiyi de bizleri de mutlu etti. Çünkü hem yüksek verim hem de kaliteli ürün alırken, diğer çeşitlerden de zaman olarak erken mahsul aldık.” diye konuştu.

Kılıç, “Üreticilerimize hem ürünü daha iyi tanıtmak hem de onların mutluluğuna ortak olmak için mangal partisi düzenledik. üreticilerimizin bereketli bir sezon geçirmelerini temenni ediyorum.” dedi.









