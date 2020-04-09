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Bursa'da fazla yolcu taşıyan servis şoförüne para cezası

Servis minibüsünde sosyal mesafe kuralına uymayarak fazla yolcu taşıyan sürücü Muhammed A.'ya, 3 bin 150 liralık ceza uyguladı.

DHA |
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Bursa'da fazla yolcu taşıyan servis şoförüne para cezası

Polis ekipleri, Bursa- Ankara yolu üzerindeki İnegöl’ün girişinde uygulama yaparken, 45 HC 7085 plakalı servis minibüsünü durdurdu.

TAŞIDIĞI YOLCU SAYISI FAZLA ÇIKTI

Araçta yapılan kontrol sonucu koronavirüs tedbirleri kapsamında, yolcu sayısının yarısının taşınmasıyla ilgili genelgeye uyulmadığı tespit edildi. Serviste 4 yolcu fazla olduğu için sosyal mesafe kuralına uymadığı belirlendi.

Bursa'da fazla yolcu taşıyan servis şoförüne para cezası

ŞOFÖRE 3 BİN LİRA CEZA

Sürücü Muhammed A.'ya, 3 bin 150 liralık idari para cezası uygulandı. Servis aracından indirilen 4 yolcu ise başka araçla evlerine bırakıldı.

Bursa'da fazla yolcu taşıyan servis şoförüne para cezası

Bursa'da fazla yolcu taşıyan servis şoförüne para cezası

Bursa'da fazla yolcu taşıyan servis şoförüne para cezası

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