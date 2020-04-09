Bursa'da fazla yolcu taşıyan servis şoförüne para cezası

Polis ekipleri, Bursa- Ankara yolu üzerindeki İnegöl’ün girişinde uygulama yaparken, 45 HC 7085 plakalı servis minibüsünü durdurdu.
TAŞIDIĞI YOLCU SAYISI FAZLA ÇIKTI
Araçta yapılan kontrol sonucu koronavirüs tedbirleri kapsamında, yolcu sayısının yarısının taşınmasıyla ilgili genelgeye uyulmadığı tespit edildi. Serviste 4 yolcu fazla olduğu için sosyal mesafe kuralına uymadığı belirlendi.
ŞOFÖRE 3 BİN LİRA CEZA
Sürücü Muhammed A.'ya, 3 bin 150 liralık idari para cezası uygulandı. Servis aracından indirilen 4 yolcu ise başka araçla evlerine bırakıldı.