Bursa'da fazla yolcu taşıyan servis şoförüne para cezası

Yamyamlık, insanın, kendi türünden varlıkların etini veya iç organlarını yeme eylemi ya da alışkanlığıdır.

Apartmanın asansörüne ve merdiven korkuluklarına sıvı süren kadın polis ekipleri tarafından aranırken, şüphelinin sıvıyı sürdüğü an güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

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Apertura ve Clausura nedir

Apertura ve Clausura, başta Latin Amerika ülkeleri olmak üzere Amerika kıtasındaki bazı futbol liglerinde uygulanan bir sezon sistemine verilen isimlerdir.