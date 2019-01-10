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Bursa'da FETÖ/PDY soruşturması

Bursa Orhangazi Üniversitesi'ne bağış yaptıkları iddiasıyla 13 iş adamı gözaltına alındı.

AA | 10.01.2019 - 09:45..
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Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından örgüte yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, 17/25 Aralık sürecinden sonra örgüte ait olduğu gerekçesiyle kapatılan Bursa Orhangazi Üniversitesi'ne bağış yaptıkları iddiasıyla, 13 iş adamı hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

GÖZALTINA ALINDILAR

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilere ait adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, iş adamları H.Y., S.T., M.T., H.A., B.S., E.S., O.T., A.K., H.D., M.R., M.S.Ö., F.M. ve S.K. gözaltına alındı. Zanlılar, emniyet müdürlüğüne götürüldü.

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