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Bursa'da fırındaki hırsızlık kamerada

Fırının önüne gelen iki kişiden biri kapıda gözcülük yaparken, diğeri iş yerine girerek bir miktar para ile cep telefonunu alarak olay yerinden kaçtı.

DHA |
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Bursa'da fırındaki hırsızlık kamerada

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde ekmek fırınının önüne gelen 2 kişi, çevreyi kontrol etti.

Ardından bu kişilerden biri dışarıda gözcülük yaparken, diğeri fırına girdi.

BİRİ GÖZCÜLÜK YAPTI, DİĞERİ ÇALDI

Çalışanların dalgınlığından yararlanan şüpheli, kasadaki bir miktar para ile işletme sahibi Fatih Gürbüz'e ait olan cep telefonunu alarak fırından çıktı.

İki şüpheli, bölgeden hızlıca uzaklaştı.

Bursa'da fırındaki hırsızlık kamerada ViDEO

HIRSIZLARI YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Bir süre sonra cep telefonunun olmadığını fark eden Fatih Gürbüz, güvenlik kameralarını incelediğinde telefonun çalındığını görüp, polise haber verdi.

İhbar üzerine gelen polis ekipleri, çalışanların ifadesine başvurarak güvenlik kameralarını inceledi.

Polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Bursa'da fırındaki hırsızlık kamerada

"BU, ÜÇÜNCÜ HIRSIZLIK OLDU"

İşletme sahibi Fatih Gürbüz, "Saat 1 sıralarında iki kişi geliyor. Biri dışarıda beklerken, diğeri içeri giriyor. Benim içeride olmadığımı fark ediyorlar. Ben içeride çalışırken, kendisi gelip kasaların önce birine bakıyor, ardından da diğer kasayı açıyor. İlk kasadan benim telefonumu çalıyor. Kasanın içerisinde bir miktar para da vardı. Onu da alıyor. Ardından diğer kasayı açıp oraya da bakıyor. Onda da bir şey olmadığını fark edince kaçarak uzaklaşıyorlar. Daha önce de iki defa hırsızlık oldu. Bu üçüncü oldu. Telefonla birlikte yüklü bir miktarda paramı aldı." dedi.

Bursa'da fırındaki hırsızlık kamerada

Bursa'da fırındaki hırsızlık kamerada

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