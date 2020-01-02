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Bursa'da freni boşalan kamyonet 4 araca çarptı

Yıldırım ilçesinde, el freni boşalan kamyonet dehşet saçtı, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İHA | 02.01.2020 - 17:09..
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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, freni boşalan meyve yüklü kamyonet yol boyunca park halinde duran 4 aracı biçerek geçti.

KAMYONETİN PEŞİNDEN KOŞARAK DURDURMAYA ÇALIŞTILAR

Durumu fark eden kamyonet sahipleri de peşinden koşarak durdurmaya çalıştı, fakat araçlara ve iş yerlerine çarparak giden kamyoneti durdurmayı başaramadılar.

Bursa'da freni boşalan kamyonet 4 aracı biçti

YARALANAN OLMADI

Vatandaş ve araç sahiplerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, polis ekipleri çarpma sonucu kullanılamaz hale gelen otomobilleri ve kamyoneti çekiciyle kaldırdı.

Bursa'da freni boşalan kamyonet 4 araca çarptı


''EN SONUNDA OKULUN DUVARINA VURARAK DURDU''

Kaza sonrası olayı gören ve kendi aracı da kullanılamaz hale gelen fırın sahibi, ''Kaza sabah erken saatte oldu. Aracını fırının önüne park eden bir müşterim ekmek aldıktan sonra aracına bineceği sırada kamyonetin hızlı şekilde aracına çarpmasıyla şoka uğradı. Daha sonra aynı kamyonet kapının önünde duran bizim aracımıza da çarparak ikisinin arasından aşağıya doğru gitti. Freni boşalan kamyonet yukarıdan başlayarak diğer araçlara da çarparak gelmiş. En sonunda okulun duvarına vurarak durdu.'' dedi.

Bursa'da freni boşalan kamyonet 4 araca çarptı

Bursa'da freni boşalan kamyonet 4 araca çarptı

Bursa'da freni boşalan kamyonet 4 araca çarptı

Bursa'da freni boşalan kamyonet 4 araca çarptı

Bursa'da freni boşalan kamyonet 4 araca çarptı

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