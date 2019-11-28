Bursa'da fuhuş için anlaştığı kadını öldürdü

2018 yılının Haziran ayında Altınova Mahallesi'nde silah sesleri duyan mahalleli, polisi çağırdı. Olay yerine gelen polis ekipleri, N.K.'nin cesedini buldu.

KAMERADAN KİMLİK TESPİTİ YAPILDI

Olayın ardından 100'den fazla güvenlik kamerasını izleyen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin Y.M. olduğunu belirledi.

Şüpheliyi gözaltına alan ekipler, dedektörle yaptıkları aramada silahı evin bahçesinde gömülü buldu. Zanlı, çıkarıldığı adli mercilerce tutuklandı.

SAVCI MÜEBBET TALEP ETTİ

Bursa Cumhuriyet Savcısı, Y.M. hakkındaki soruşturmasını tamamladı. İddianameyi hazırlayan savcı, 'kasten öldürmek' suçundan müebbet hapis cezası talep etti. Sanık, önümüzdeki günlerde Bursa 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

"İLİŞKİYE GİRMEK İÇİN 100 LİRA KARŞILIĞINDA ANLAŞTIK"

Öte yandan, sanığın iddianamede ifadesine de yer verildi. Y.M. ifadesinde, "Yol üzerinde N.K. ile 100 TL karşılığında anlaştık. Beni boş bir arsaya götürdü. Ben 'Burada evler var' dedim. O da, 'Ben seninle çıktım, bana hesap sorarlar' dedi. Cep telefonumu alıp aşağıya inerek bağırmaya başladı. Belimde bulunan silah ile iki el ateş edip kaçtım, pişmanım.” dedi.