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Bursa'da fuhuş operasyonu: 13 gözaltı

Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 13 kişi gözaltına alınırken, oyuncak ayının içine saklanmış tabanca ve bir miktar para ele geçirildi.

İHA | 03.03.2020 - 17:13..
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Bursa'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Sakarya ve Ankara illerinde, kadınları fuhşa zorlayan kişilere yönelik operasyon yapıldı.

Bursa'da fuhuş operasyonu: 13 gözaltı

13 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Eş zamanlı operasyonda 40 ekip ve 200 personel görev alırken, 20 hayat kadını ve onları fuhşa zorlayan 13 kişi gözaltına alındı.

Emniyete getirilen 20 kadından 10'u sağlık kontrolü için hastaneye götürülürken, 13 zanlının işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

Bursa'da fuhuş operasyonu: 13 gözaltı

OYUNCAK AYI İÇERİSİNE SAKLAMIŞLAR

Zanlıların evlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda ise, oyuncak ayı içerisine saklanmış 2 adet tabanca ve yüklü miktarda para ele geçirildi.

Bursa'da fuhuş operasyonu: 13 gözaltı

Bursa'da fuhuş operasyonu: 13 gözaltı

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