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Bursa'da fuhuş operasyonu: 2 tutuklama

Nilüfer ilçesinde, yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptıran çift, gözaltına alındıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA | 22.12.2019 - 13:27..
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Bursa'da polis ekipleri, şehir merkezinde bulunan masaj salonlarına yönelik denetim gerçekleştirdi.

Nilüfer ilçesinde ruhsatsız bir masaj salonunda yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptıran evli çift H.E. ve H.E.'yi fuhuşa teşvik ve aracılık yapmak suçundan gözaltına aldı.

TUTUKLANDILAR

Çift sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanırken, masaj salonunda yakalanan 3 yabancı uyruklu kadının da sınır dışı edilmesi için işlemlere başladığı beliritldi.

Denetimlerde ayrıca Osmangazi'de bir masaj salonuna fuhuşa teşvik ve aracıklıktan işlem yapılırken, Nilüfer'de 3, Osmangazi'de 1 olmak üzere toplam 4 şüpheliye ikametlerini fuhuş amaçlı kullanmaları nedeniyle idari işlem cezası uygulayarak, ikametleri mühürlendi.

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