Bursa'da ganyan bayisine giren çocuk sürücü serbest kaldı

Bursa'da esnafın arabasını alarak ganyan bayisine dalıp, 2 kişiyi yaraladıktan sonra kayıplara karışan çocuk sürücü, yakalandı. İfadesi alınan çocuk sürücü, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Bursa’da çocuk sürücü ganyan bayisine daldı ViDEO

HIZINI ALAMAYARAK GANYAN BAYİSİNE DALDI

Olay, Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Tahtakale Mahallesi'nde meydana geldi. 15 yaşındaki M.A. isimli çocuk, mahalle sakinlerinden birinin arabasına binerek oynamaya başladı.

Bir süre sonra aracı hareket ettirmek isteyen M.A., hızını alamayarak biraz ilerisindeki ganyan bayisine daldı. Kaza esnasında 2 kişiyi yaralayıp iş yerine de zarar veren M.A., kazanın şokuyla olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

SERBEST BIRAKILDI

Kazadan sonra başlatılan soruşturma kapsamında günlerce ulaşılamayan M.A., polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan M.A., ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

M.A'nın ifadesinde kaza yapmak istemediğini, arabayı merak ettiği için baktığını ve kazadan sonra da korktuğu için ortaya çıkmadığını söylediği öğrenildi.