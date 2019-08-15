Bursa'da gaziyi darbedenler tutuklandı

Irak'ın kuzeyinde 6 Mayıs 2000'de yaralanan ve 26 ameliyat sonrasında yeniden sağlığına kavuşan gazi Ömür Karaman, Bursa'nın Gemlik ilçesinde bulunan Kumsaz tesislerindeki bir kafede dinlenirken; engelli olan ayağını sehpaya uzattı.

Kafede çalışanlar da gazinin bu durumundan rahatsız oldu.

Çalışanlar önce tartışmaya başladı, sonrasında kavga çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine kafe görevlileri tarafından gazi Ömür Karaman darbedildi.

TUTUKLANDILAR

Olayla ilgili Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler Ü.T, Ö.Ş. ve S.Ş'nin, Sulh Ceza Hakimliğince "kasten yaralama" suçundan tutuklandı.

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Soruşturmanın sürdüğü belirtilirken, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da sosyal hesabından yaptığı açıklamada, Ömür Karaman'ın darbedilmesinden üzüntü duyduğunu, gazilerin baştacı olduğunu vurguladı.

KAFENİN İŞLETMECİSİ HAKKINDA HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILDI

Olayı kınadıklarını ve gelişmelerin takipçisi olacaklarını bildiren Aktaş, kafenin işletmecisi hakkında hukuki süreç başlattıklarını ifade etti. Gazi Ömür Karaman ise Gemlik Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi.