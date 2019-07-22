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Bursa'da gazoz şişelerinde uyuşturucu

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı uyuştucu operasyonunda, akılalmaz yöntemlerle saklanılan uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

İHA | 22.07.2019 - 15:26..
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Bursa narkotik polisi, zehir ticareti yaptıkları yönünde ihbar bulunan şahıslara operasyon düzenledi.

Operasyonda gazoz şişelerine uyuşturucu dolduran şüpheliler polisi kandıramadı.

TESPİT EDİLEN NOKTALARA OPERASYON DÜZENLENDİ

Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda H.Ö, M.A, M.K, U.G. ve M.A. isimli 5 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa'da gazoz şişelerinde uyuşturucu

ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Gözaltına alınan şahısların evlerinde, iş yerlerinde ve arabalarında yapılan aramalarda satışa hazır halde paketlenmiş 115 gram metamfetamin, bir miktar uyuşturucu tablet, 1 adet hassas terazi ve çok sayıda uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparat ele geçirildi.

Bursa'da gazoz şişelerinde uyuşturucu

GAZOZ ŞİŞELERİNDE UYUŞTURUCU

Operasyonda zehir tacirlerinin gazoz şişelerini uyuşturucu madde almak için kullandığını gören polis, şüphelilerin oyununu bozdu.

Gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 3'ü adliyeye sevk edildi.

Bursa'da gazoz şişelerinde uyuşturucu

Bursa'da gazoz şişelerinde uyuşturucu

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