Bursa'da göçmenleri taşıyan minibüs devrildi

Gebze-Orhangazi-İzmir oto yolu'nun Bursa Örnekköy mevkisinde Mahmud Al Ahmed yönetimindeki 50 MA 0332 plakalı Suriye uyruklu göçmenleri talıyan minibüs ile sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 RD 572 plakalı otomobil çarpıştı.
11'İ ÇOCUK 21 KİŞİ YARALANDI
Kazada, aralarında 11 çocuğun da bulunduğu 21 Suriye uyruklu düzensiz göçmen yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.
MİNİBÜS ŞOFÖRÜ GÖZALTINA ALINDI
Kazanın ardından minibüs şoförü gözaltına alındı.
OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ KAÇTI
Polis ekipleri, kazadan sonra kaçan otomobil sürücüsünü bulmak için çalışma başlattı.