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Bursa'da göçmenleri taşıyan minibüs devrildi

Bursa'da Suriye uyruklu göçmenleri taşıyan minibüs otomobil ile çarpıştı. Kazada devrilen minibüste 11'i çocuk 21 kişi yaralandı.

AA | 03.03.2020 - 06:38..
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Gebze-Orhangazi-İzmir oto yolu'nun Bursa Örnekköy mevkisinde Mahmud Al Ahmed yönetimindeki 50 MA 0332 plakalı Suriye uyruklu göçmenleri talıyan minibüs ile sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 RD 572 plakalı otomobil çarpıştı.

11'İ ÇOCUK 21 KİŞİ YARALANDI

Kazada, aralarında 11 çocuğun da bulunduğu 21 Suriye uyruklu düzensiz göçmen yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

MİNİBÜS ŞOFÖRÜ GÖZALTINA ALINDI

Kazanın ardından minibüs şoförü gözaltına alındı.

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ KAÇTI

Polis ekipleri, kazadan sonra kaçan otomobil sürücüsünü bulmak için çalışma başlattı.

Bursa'da göçmenleri taşıyan minibüs devrildi

Bursa'da göçmenleri taşıyan minibüs devrildi

Bursa'da göçmenleri taşıyan minibüs devrildi

Bursa'da göçmenleri taşıyan minibüs devrildi

Bursa'da göçmenleri taşıyan minibüs devrildi

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