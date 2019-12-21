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Bursa'da Gölbaşı kurudu

Bursa ovasının su kaynağı olan Gölbaşı'nın yüzde 90'ının kuruması ve yeraltı sularının çekilmesi sebebiyle çiftçiler zor günler yaşıyor.

İHA | 21.12.2019 - 05:57..
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Bursa'da Gölbaşı kurudu

Uludağ’dan gelen dere ve civar dağlardan akan sularla beslenen ve Bursa ovasının yüzde seksenini sulayan Kestel ilçesindeki Gölbaşı kuraklık sebebiyle kurudu.

3 bin dönüm üzerine kurulu gölde bu yıl aşırı oluşan kuruma, Bursa ovasında dünyanın en kaliteli meyve ve sebzesini yetiştiren çiftçiyi kara kara düşündürüyor.

5 METREDEN ÇIKAN SU ARTIK 250 METREDEN ÇIKIYOR

Ovaya kurulan fabrikaların yer altı sularını büyük oranda çekmesiyle birlikte sondajlarla da su ihtiyacını karşılamayan çiftçiler yetkililerden yardım bekliyor. Önceki yıllarda 5 metreden su çıkan ovada artık 250 metreden su çıkıyor. Ovayı besleyen gölün de kuruması üzerine çiftçiler ne yapacağını düşünüyor.

Bursa'da Gölbaşı kurudu

"BU GÖL BURSA OVASININ CAN DAMARI"

Sanayicilerin ovanın suyunu aşırı derecede kullandığını belirten Kestel Ziraat Odası Başkanı Eyüp Kılıç, "Bursa ovasının büyük oranda su ihtiyacını karşılayan Gölbaşı gölü kurudu. Biz sanayicinin düşmanı değiliz. Ovada 250 metre yerin altından su çekiliyor. Eskiden elinle kazınca su çıkan ovadan bugün 150 metre aşağıda su bulamıyoruz. Bu göl Bursa ovasının can damarı. Tek su kaynağı bu göl. Kuraklık devam ederse işimiz zor" dedi.

Bursa'da Gölbaşı kurudu

Bursa'da Gölbaşı kurudu

Bursa'da Gölbaşı kurudu

Bursa'da Gölbaşı kurudu

Bursa'da Gölbaşı kurudu

Bursa'da Gölbaşı kurudu

Bursa'da Gölbaşı kurudu

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