Bursa'da görenleri şaşırtan yumurta

Tirilye Mahallesi'nde İsmail Öztan, bahçesinde tavuk besliyor. Hobi olarak yarka cinsi tavuk besleyen Öztan, sabah saatlerinde kümese yumurta toplamak için gitti.

YUMURTAYI KIRDI, İÇİNDEN YUMURTA ÇIKTI

Topladığı yumurtalardan birinin büyük olması, Öztan'ın dikkatinden kaçmadı. Kahvaltıda eşinin suda haşladığı yumurtayı kıran Öztan, bir başka yumurta ile karşılaştı.

"KİM GÖRSE ŞAŞIRIYOR"

Eşiyle birlikte hayretler içinde kalan İsmail Öztan, "Böyle bir hadise ilk defa başımıza geldi. Yumurtanın içinden çift sarı çıktığını gördüm, ama yumurta çıktığını ne gördüm ne de duydum. Haşlanmış yumurtayı olduğu gibi saklıyorum. Kim görse şaşırıyor." dedi.

"STRES FAKTÖRLERİNE BAĞLI"

Yumurtayı Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi öğretim görevlisi Prof. Dr. Mustafa Tayyar'ın da gelerek, incelediğini söyledi.

Prof. Dr. Tayyar'ın anormal şekilli yumurtaların Türkiye'de ve dünyada çok nadir görüldüğünü söylediğini anlatan Öztan, "Gelişimini tamamlamış bir yumurta başka ve daha büyük olgun bir yumurtanın içerisinde bulunuyormuş. Bu, stres faktörlerine bağlı olarak, yumurta kanalında gelişimini tamamlamış, ancak henüz yumurtlanmamış bir yumurta varken erkenden yeni bir yumurta sarısının bırakılmasıyla oluşabiliyormuş. Bu tür yumurtanın tüketimi ya da herhangi bir açıdan sıkıntısı yokmuş." diye konuştu.