Bursa'da GSM bayisinde iki kişiyi öldüren adam keşif istedi

2018 yılının haziran ayında Bursa Kent Meydanı’ndaki bir GSM bayisine giren Nedim Vural B., alacak- verecek davası nedeniyle 3 kişiyle kavga etti.

2 KİŞİYİ ÖLDÜRÜP BİR KİŞİYİ DE YARALADI

Nedim Vural B.'nin Murat Yenikapı ile ağabeyi Abdullah Yenikapı'yı tabancayla vurarak öldürdüğü, Abdurrahman Yenikapı'yı da yaraladığı iddiası ile tutuklandı.

MÜEBBET HAPİS CEZASI TALEBİ

Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 2 kişiyi öldürüp bir kişiyi yaraladığı iddiasıyla 3 kere müebbet hapis cezası talebiyle hakkında dava açıldı.

13 MERMİYİ BOŞALTTIM

Daha önceki ifadelerini tekrarlayan sanık, “Olay günü, iş yerini kapatacağımı yanımda çalışan Abdurrahman Yenikapı'ya söyledim. Abdurrahman da hemen cep telefonuyla babasını ve amcasını arayıp söyledi. Dışarıya baktığımda bunların hızlı bir şekilde dükkana doğru geldiğini görünce hemen alt kata inip silahımın ağzına mermi verdim ve yeniden üst kata çıktım. Abdullah ile Murat, ceketimin kolundan tutup dışarıya çıkarmak istediler. Ben de alt kata inmeyi teklif ettim. Yanımda çalışan Abdurrahman Yenikapı'ya da bizimle gelmesini söyledim. Birlikte alt kata inerken, merdivende Abdullah bana gülerek, 'Şerefsiz, seninle mi uğraşacağız' dedi. Bunun üzerine elimdeki silahı çıkarıp, duvara ateş ettim. Bu olayların sebebi olan Murat'ın da ayağına doğru ateş ettim. Murat üzerime çullanıp beni yere düşürdü. Abdullah kulağımı, Murat da kolumu ısırdı. Onlar beni bıraksın diyerek canımı kurtarmak için şarjörümdeki 13 mermiyi boşalttım. Onları vurduktan sonra dükkanımın önündeki tabureye oturup polisi bekledim.” dedi.

OLAY YERİNDE KEŞİF YAPILSIN

Mahkemede söz hakkı verilen sanık daha da ilginç bir açıklama yaparak, “Olay yerinde keşif yapılmasını istiyorum. Ayrıca olay sırasındaki kıyafetlerimi gözlemlemenizi de talep ediyorum.” dedi.

KEŞİF TALEBİ KABUL EDİLMEDİ

Mahkeme heyeti, bilirkişi raporunun geldiğini ve HTS kayıtları ile kamera görüntülerinin raporda analiz edildiğini açıkladı. Bilirkişi raporunun incelenmesi için sanık ve müşteki avukatları mühlet talep etti.

Mahkeme heyeti sanığın keşif talebini kabul etmezken, eksiklerin giderilmesi ve şahitlerin dinlenmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.