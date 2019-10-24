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Bursa'da gündüz vakti hırsızın rahatlığı

Sandalye üreten bir atölyeye giren hırsız, iş yerindeki 3 bin TL değerindeki cep telefonunu elini kolunu sallayarak çaldı.

İHA | 24.10.2019 - 08:53..
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Bursa’nın İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi’nde, öğle molası nedeniyle çalışan ve iş yeri sahibinin yemekte olmasını fırsat bilen kimliği belirsiz bir kişi, güpegündüz elini kolunu sallayarak içeriye girdi.

CEP TELEFONU VE CÜZDANI ÇALDI

Hırsız, atölyede bulunan 3 bin TL değerindeki iş yeri sahibi Sabri Özgen’in telefonu, bir miktar parası ve ağabeyine ait asılı bulunan pantolonun cebindeki cüzdanı alarak kayıplara karıştı. Yemek molasından dönen iş yeri sahibi Özgen, cep telefonunu koyduğu yerde bulamadı.

Bursa'da gündüz vakti hırsızın rahatlığı ViDEO

Bursa'da gündüz vakti hırsızın rahatlığı

GÜVENLİK KAMERASINDA HIRSIZIN RAHATLIĞINI GÖRDÜ

Özgen, başka bir telefondan kendi numarasını aradığında telefonunun kapalı olduğu anlayınca güvenlik kamera görüntülerini izledi. Sabri Özgen, iş yerine giren hırsızın rahat hareket etmesi karşısında şoke oldu. Özgen, durumu hemen polis ekiplerine haber verdi. Gelen ekipler, güvenlik kamera görüntüsünden yola çıkararak şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

Bursa'da gündüz vakti hırsızın rahatlığı

"KENDİ İŞ YERİMİZDE BU KADAR RAHAT DOLAŞMIYORUZ"

İş yeri sahibi Sabri Özgen, “Öğle molası için herkesin yemekte olduğu sırada bir kişi içeriye giriyor. Kendi iş yerimizde biz bu kadar rahat dolaşmazken, o ise elini kolunu sallayarak benim telefonumu bir miktar paramı ve ağabeyimin cüzdanını alarak gidiyor. Polislere haber verdik, inşallah en kısa sürede yakalanır.” diye konuştu.

Bursa'da gündüz vakti hırsızın rahatlığı

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