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Bursa'da güpegündüz cep telefonu çalan hırsız kamerada

Geçtiği mahallede arabanın ön kapısını açık gören şahıs, cep telefonunu aldı ve koşarak kayıplara karıştı.

İHA | 03.06.2019 - 10:35..
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Bursa’da güpegündüz araçtan cep telefonu çalan hırsız, güvenlik kamerasına yakalandı.

Olay, geçen hafta pazar günü Osmangazi ilçesinde meydana geldi.

DEFALARCA ARACIN YANINA GİTTİ

A.K., arkadaşından emanet olarak aldığı arabaya malzemelerini yüklemek için park edip, kısa süreliğine arabanın yanından ayrıldı. Bu sırada arabanın yanına yaklaşan şüpheli, önce arabanın açık penceresinden içine baktı. Ön koltukta bırakılan cep telefonunu gözüne kestiren şüpheli, etrafı kolaçan ederken A.K. ve arkadaşının arabanın yanına gelmesiyle aracın yanından hemen uzaklaştı.

Güpegündüz cep telefonu çalan hırsız kamerada

Bursa'da güpegündüz cep telefonu çalan hırsız kamerada

KAPIYI AÇTI, TELEFONU ÇALDI, KOŞARAK UZAKLAŞTI

İkinci kez gitmelerini fırsat bilen hırsız, arabanın ön kapısını açarak cep telefonunu aldı ve koşarak kayıplara karıştı. O anlar, saniye saniye güvenlik kamaralarına yansıdı.

Yaşanan hırsızlık olayı üzerine A.K. emniyete giderek şikayetçi olurken, güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri, her yerde hırsızlık şüphelisini arıyor.

Bursa'da güpegündüz cep telefonu çalan hırsız kamerada

Bursa'da güpegündüz cep telefonu çalan hırsız kamerada

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