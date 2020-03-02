Bursa'da halk otobüsü yangını

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, Heykel Küçükbalıklı hattında çalışan özel halk otobüsü bilinmeyen bir sebeple motor kısmından yanmaya başladı.

YOLCULAR TAHLİYE EDİLDİ

Sürücü yolcuları hemen tahliye ederek muhtemel bir facianın önüne geçerken olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Otobüs alev topuna dönerken, yangın çevredeki bir iş yerine de kısmen zarar verdi.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

İtfaiye ekipleri yangını 10 dakika içinde kontrol altına alırken, otobüsten geriye demir yığınları kaldı.

İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatırken, polis ekipleri de sürücünün ifadesini aldılar. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.