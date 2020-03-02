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Bursa'da halk otobüsü yangını

Seyir halindeki otobüs yanarak kullanılamaz hale geldi.

İHA | 02.03.2020 - 08:54..
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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, Heykel Küçükbalıklı hattında çalışan özel halk otobüsü bilinmeyen bir sebeple motor kısmından yanmaya başladı.

Bursa'da halk otobüsü yangını

YOLCULAR TAHLİYE EDİLDİ

Sürücü yolcuları hemen tahliye ederek muhtemel bir facianın önüne geçerken olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Otobüs alev topuna dönerken, yangın çevredeki bir iş yerine de kısmen zarar verdi.

Bursa'da halk otobüsü yangını

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

İtfaiye ekipleri yangını 10 dakika içinde kontrol altına alırken, otobüsten geriye demir yığınları kaldı.

İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatırken, polis ekipleri de sürücünün ifadesini aldılar. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Bursa'da halk otobüsü yangını

Bursa'da halk otobüsü yangını

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