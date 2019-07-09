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Bursa'da hamile köpeği katlettiler

Bursa'da bir adam, havladığı gerekçesiyle komşusunun hamile köpeğini havalı tüfekle vurdu. Cani adamın vurma bahanesi ise mahalleliyi çıldırttı.

İHA | 09.07.2019 - 15:14..
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Bursa Osmangazi'ye bağlı Çağlayan Mahallesi'nde sabaha karşı gerçekleşen olayda, komşusunun kapısının önünde bağlı duran ve hamile olan 'Mandalina' isimli köpeğin havlamasından rahatsız olan şahıs, havalı tüfekte hayvanı katletti.

"RAHATSIZ OLDUM, VURDUM"

Sahibinin işe gitmek için evden çıktığı sırada ağır yaralı halde bulduğu köpek kurtarılamazken; cani komşunun, "Rahatsız oldum, vurdum." demesi mahalle sakinlerini kızdırdı.

Bursa'da hamile köpeği katlettiler


"BU İNSANLIK DIŞI"

17 aylık 'Mandalina'nın kimseye zarar vermediğini, tüm aşılarının yapıldığını hatta mahalledeki çocuklar tarafından çok sevildiğini ifade eden Hacı Ali Aylar, "Bizim küçük bir kızımız var. Eline bir yiyecek verdiğimizde götürüp köpeğimize yedirmeye çalışırdı. Bu hayvan saldırgan olsa, biz neden onu burada tutalım? Kaldı ki o hamileydi, bu köpek onlara ne zarar verdi ki? Bu insanlık dışıdır, cezalarını almaları için elimizden geleni yapacağız." dedi.

Bursa'da hamile köpeği katlettiler

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