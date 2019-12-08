taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7866
Euro
6.4017
Altın
1460.81
Borsa
108869.14
Gram Altın
271.801
Bitcoin
43034.66

Bursa'da hapishaneden izinli çıkıp sevgilisini vurdu

Tartıştığı sevgilisini bacağından pompalı tüfekle yaralayan Ahmet Kara'nın cezası, önce iyi halden indirime gitti, daha sonra tahliye edildi.

DHA | 08.12.2019 - 15:33..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Bursa'nın Gürsu ilçesinde Gemlik Yarı Açık Cezaevi'nden izinli çıkan, evli ve 1 çocuk babası Ahmet Kara, 2,5 yıldır birlikte olduğu Aslı Çıkıkçı'yı konuşmak amacıyla otomobiliyle evinden alarak, Canbazlar Mahallesi'ne götürdü.

HAPİSHANEDEN ÇIKIP SEVGİLİSİNİ VURDU

Çıkıkçı'ya kendisini aldatıp, aldatmadığını soran Kara, tartışmaya başladı. Bu sırada pompalı tüfeği çıkaran Kara, Çıkıkçı'yı sol bacağından vurdu. Kanlar içinde kalan genç kadını hastaneye götüren Kara, daha sonra Çıkıkçı'nın ifadesi üzerine gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Adliyeye sevk edilen Kara, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ahmet Kara hakkında, Bursa 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Sevgilisini tüfekle yaralayan sanığa önce hapis cezası sonra tahliye -2

"ÖLDÜRMEK İSTESEM BAŞINDAN VURURDUM"

Tutuklu sanık Ahmet Kara, karar duruşmasında, hakim karşısına çıkarıldı. Duruşmaya tarafların avukatları katılırken, Aslı Çıkıkçı yer almadı. Son sözü sorulan Kara, "Aslı'yı resmi olmasa da karım gibi görüyordum. Bir günlük açığımı dahi onun için yaktım. Ben onu öldürmek isteseydim pompalı tüfekle bacağından değil başından vurur öldürürdüm. Bu durum dahi benim onu öldürme kastı ile hareket etmediğimi gösterir. Bu olayı yaptıktan 3 saniye sonra pişmanlığını yaşadım. Ölmesin, diye her şeyi yaptım. Tahliyemi istiyorum. Pişmanım" diye konuştu.

Sevgilisini tüfekle yaralayan sanığa önce hapis cezası sonra tahliye -1

ÖNCE İNDİRİMLİ CEZA SONRA TAHLİYE

Mahkeme heyeti, toplanan deliller sonucu Aslı Çıkıkçı'nın bacağından pompalı tüfekle vurulmasıyla kemik kırılması, organlarından birinin işlevini yitirmesi ve eylemin silahla gerçekleştirilmesi nedeniyle sanığı 13 yıl 6 ay hapse çarptırıp, 'iyi hal' indirimiyle cezayı 11 yıl 3 aya indirdi. Sanık Ahmat Kara, 'silahla tehdit' suçundan da 1 yıl 8 ay hapis cezasıyla birlikte toplam 12 yıl 11 ay hapse mahkum edildi. Ardından sanığın, mahkeme heyetince tutuklanmasının tedbir niteliğinde oluşu, tutuklu kaldığı süre ve tutuklamadan elde edilmek istenen amaca ulaşıldığı kanaatine varılması nedenleriyle tahliyesine karar verildi.

SON KARAR YARGITAYIN

Sanık Ahmet Kara'nın, Yargıtay tarafından onanması halinde, kalan cezasını çekmek için cezaevine gireceği belirtildi.

Sevgilisini tüfekle yaralayan sanığa önce hapis cezası sonra tahliye -3

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Siz dürüstseniz bu ülke batmış

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Siz dürüstseniz bu ülke batmış

506
Davutoğlu: Herkesin mal varlığı araştırılsın

Davutoğlu: Herkesin mal varlığı araştırılsın

761
Ahmet Şık Cihangir'de meyhane açtı

Ahmet Şık Cihangir'de meyhane açtı

162
Taksisine binen genç kadına tecavüz etti

Taksisine binen genç kadına tecavüz etti

94
Onlarca sokak köpeğini kamyona doldurdular

Onlarca sokak köpeğini kamyona doldurdular

96
Ulaştırma Bakanlığı'nın Kanal İstanbul planı

Ulaştırma Bakanlığı'nın Kanal İstanbul planı

236
Aydın Doğan, Şevval Sam ile Kelkit Türküsü'nü söyledi

Aydın Doğan, Şevval Sam ile Kelkit Türküsü'nü söyledi

85
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir