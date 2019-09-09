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Bursa'da hem gasba uğradı hem bıçaklandı

Hırsızlar, üzerinde para ve bilezik bulunan bir genci gasbederek, dizine bıçak saplayıp kaçtı.

İHA | 09.09.2019 - 10:20..
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Bursa’nın Yıldırım ilçesi Esenevler Mahallesi’nde 2 bin lira ve dört bilezik bulunan 23 yaşındaki A.Y., evinden çıktığı sırada kimliği belirsiz iki kişi tarafından gasbedildi.

BIÇAK SAPLAYIP KAÇTILAR

Hırsızlar, gencin arkalarından koşmaması için dizine bıçak saplayıp kaçtılar. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı A.Y., dizindeki saplı bıçakla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri kaçan hırsızları yakalama çalışması başlatırken, yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Bursa'da hem gasba uğradı hem bıçaklandı

Bursa'da hem gasba uğradı hem bıçaklandı

Bursa'da hem gasba uğradı hem bıçaklandı

Bursa'da hem gasba uğradı hem bıçaklandı

Bursa'da hem gasba uğradı hem bıçaklandı

Bursa'da hem gasba uğradı hem bıçaklandı

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