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Bursa'da hemşire ve 2 hasta koronavirüsü yendi

Koronavirüs tedavisi gören hemşire ve 2 kişi sağlığına kavuşarak taburcu edilirken, sağlık çalışanlarının alkışlarıyla evlerine uğurlandı.

DHA |
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Bursa'da hemşire ve 2 hasta koronavirüsü yendi

Bursa'da Çekirge Devlet Hastanesi’ne koronavirüs şüphesiyle getirilen Rahim Demirbaş (69) ve Necati Duman (46) ile aynı hastanede çalışan hemşire Gülşah Engin’in (30) test sonuçları pozitif çıktı.

Test sonuçlarının pozitif çıkması sonucu 3 kişi hastanede tedavi altına alındı.

3 HASTA KORONAVİRÜSÜ YENDİ

Hastanede 3 Mart'ta koronavirüs tedavilerine başlanan 3 kişi, sağlıklarına kavuşarak taburcu edildi.

Hastane personelinin alkışlarıyla uğurlanan Demirbaş ve Duman ile hemşire Ergin, ‘evde kal’ mesajı verdi.

Koronayı yenen hemşire ve 2 hasta alkışlarla taburcu oldu

"İZOLASYON DÖNEMİ BİTİNCE KIZIMA KAVUŞACAĞIM"

Hastanede koronavirüs hastalarına müdahale ederken virüsün bulaştığını belirten hemşire Gülşah Engin, "Tedavim gayet güzel devam etti. Çok sıkıntı yaşamadım. Görevimin başına geri döneceğim. Gerçekten çok özverili çalışılıyor. Evinizde kalın lütfen. Sosyal temas sonrası bulaştı. 3,5 yaşında bir kızım var, eve gidiyordum. Kızımı görmüyorum. Yine buluşamayacağız, sosyal izolasyon dönemini bitirdikten sonra kavuşacağız. Onu çok özledim.” dedi.

Bursa'da hemşire ve 2 hasta koronavirüsü yendi

Bursa'da hemşire ve 2 hasta koronavirüsü yendi

Bursa'da hemşire ve 2 hasta koronavirüsü yendi

Bursa'da hemşire ve 2 hasta koronavirüsü yendi

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