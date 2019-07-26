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Bursa'da hırsız çaldıklarını market arabasına yükledi

bir oto tamirhanesine giren Y.K. (41), iş yerinde bulunan bir araca ait anahtar, kablo ile kasadaki para ve dizüstü bilgisayarı alıp, kaçtı.

DHA | 26.07.2019 - 17:26..
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde sabah iş yerine gelen H.U., camın kırık olduğunu ve bilgisayarı ile kasadaki paranın çalındığını fark edip, hemen polisi aradı.

ÇALDIKLARINI MARKET ARABASIYLA TAŞIDI

Yapılan araştırmada iş yerindeki bir aracın anahtarı ile 160 metrelik kablonun olmadığı da tespit edildi. Çevredeki güvenlik kameralarına ait görüntüleri izleyen polis, şüphelinin Y.K. olduğunu belirledi. Güvenlik kamerası görüntülerinde zanlının çaldığı kablo, laptop ve diğer malzemeleri market arabasıyla taşıdığı görüldü.

Çaldıklarını market arabasıyla taşıdı

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Y.K.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Y.K., mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çalınan dizüstü bilgisayar ise polis tarafından bulunup, iş yeri sahibine teslim edildi.

Bursa'da hırsız çaldıklarını market arabasına yükledi

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