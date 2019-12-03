Bursa'da hırsızın atikliği dükkan sahibini şaşırttı

1 Yasemin Özilhan kızlarını anlattı Eski oyuncu şimdi ise sosyetenin en konuşulan isimlerinden Yasemin Özilhan, kızlarını anlattı.

2 Mimarlar Odası, Kanal İstanbul'a karşı Mimarlar Odası, hükümetin çok geç olmadan Kanal İstanbul projesinden vazgeçmesi gerektiğini açıkladı.

3 Aile Bakanı, küçük Devran'ın yüzünü güldürdü Bedensel engeli olan öğrenci için, Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk talimat verdi, Sivas Vali'si harekete geçti. 11 yaşındaki Devran'a akülü araç gönderildi.

4 Japonya'da telekomünikasyon şirketini bezdiren adam Japonya merkezli bir telekomünikasyon şirketini, şikayetleriyle 2 yılda 24 bin kez arayan 71 yaşındaki Akitoshi Okamoto, hakim karşısına çıktı.

5 Vur emrini veren darbeci Ahmet Taştan'ın cezası 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki askerlerin başında "nişan al" ve "ateş" emrini veren Binbaşı Ahmet Taştan, 35 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 3 bin 343 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

6 Sosyal medya detoksuyla rahatlayın Sosyal medya detoksu kafanızı boşaltmanıza ve rahatlamanıza yardımcı olabilir. Dijital dünyaya periyodik olarak ara vermenin yaşam kalitesini nasıl iyileştirdiğine gelin birlikte göz atalım.