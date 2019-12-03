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Bursa'da hırsızın atikliği dükkan sahibini şaşırttı

Nişan ve düğün organizasyonu yapan işyerine giren hırsız, kilitli kapıyı saniyeler içerisinde açarak içeri girdi.

İHA | 03.12.2019 - 11:43..
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Bursa'nın İnegöl ilçesi Süleymaniye Mahallesi'nde, rahat tavırlarıyla dikkat çeken hırsız, yaklaşık 10 dakika boyunca girdiği iş yerinde değerli eşya aradı.

LAPTOP VE NİŞAN EŞYASI ÇALDI

Gözü dönmüş hırsız, içeride bulduğu bir adet laptop, odun kesme testeresi, nişanlarda kullanan çeşitli malzemeleri alıp, elini kolunu sallayarak işyerinden ayrıldı.

DÜKKAN SAHİBİ HIRSIZIN YAKALANMASINI BEKLİYOR

Sabah dükkanlarına gelen işyeri sahipleri kapının açık olduğunu görünce şok oldu. İçeriyi kontrol eden işyeri sahipleri bazı malzemelerinin yerinde olmadığını görünce durumu polise haber verdi. Gelen ekipler işyerinde incelemede bulunarak parmak izi aldı. İşyeri sahibi Ahmet Şen, hırsızın yakalanmasını istedi.

Bursa'da hırsızın atikliği dükkan sahibini şaşırttı ViDEO

Bursa'da hırsızın atikliği dükkan sahibini şaşırttı

Bursa'da hırsızın atikliği dükkan sahibini şaşırttı

Bursa'da hırsızın atikliği dükkan sahibini şaşırttı

Bursa'da hırsızın atikliği dükkan sahibini şaşırttı

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