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Bursa'da hırsız yolcunun parasını çaldı

Minibüste yolculuk yapan hırsız, yanındaki yolcunun saydığı 2 bin lirasını çaldı.

İHA | 02.07.2019 - 11:10..
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Bursa’da minibüse binen yaşlı yolcunun cebinden çıkardığı paraları sayması, yanında oturan bir kişinin dikkatini çekti.

2 BİN LİRAYI ÇALDI

Paraları görünce gülümsemesi minibüsün kamerası tarafından da görüntülenen kimliği belirsiz kişi, yaşlı adamın inmek için kalkıp kapıya yöneldiği sırada, el çabukluğu ile cebindeki 2 bin lirasını alıp koltuğun üzerine koydu.

HIRSIZI ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

O sırada paranın bir kısmı yere düşerken, pişkin hırsız onları da topladı. Çaldığı paraları elindeki kıyafetin altına gizleyen hırsız, ineceği sırada koltuğa bıraktığı parayı da alarak kayıplara karıştı. 2 bin lirasını çaldıran yolcu, kamera görüntüsüyle polise giderek şikayette bulundu. Görüntüleri inceleyen polis, her yerde hırsızı arıyor.

Bursa'da para sayan yolcuya hırsızlık

Bursa'da hırsız yolcunun parasını çaldı

Bursa'da hırsız yolcunun parasını çaldı

Bursa'da hırsız yolcunun parasını çaldı

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