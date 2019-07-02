Bursa'da hırsız yolcunun parasını çaldı

Bursa’da minibüse binen yaşlı yolcunun cebinden çıkardığı paraları sayması, yanında oturan bir kişinin dikkatini çekti.

2 BİN LİRAYI ÇALDI

Paraları görünce gülümsemesi minibüsün kamerası tarafından da görüntülenen kimliği belirsiz kişi, yaşlı adamın inmek için kalkıp kapıya yöneldiği sırada, el çabukluğu ile cebindeki 2 bin lirasını alıp koltuğun üzerine koydu.

HIRSIZI ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

O sırada paranın bir kısmı yere düşerken, pişkin hırsız onları da topladı. Çaldığı paraları elindeki kıyafetin altına gizleyen hırsız, ineceği sırada koltuğa bıraktığı parayı da alarak kayıplara karıştı. 2 bin lirasını çaldıran yolcu, kamera görüntüsüyle polise giderek şikayette bulundu. Görüntüleri inceleyen polis, her yerde hırsızı arıyor.

Bursa'da para sayan yolcuya hırsızlık