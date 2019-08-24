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Bursa'da husumeti olan kişiyi öldüren zanlıya müebbet

Aralarında husumet olduğu belirlenen Erhan K., markete giren Ali Ö.'ye yanındaki silahla, 4 el ateş etti. Ali Ö. hastanede hayatını kaybederken, Erhan K. müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

İHA | 24.08.2019 - 09:11..
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208 yılı Nisan ayında, Kestl ilçesi Yenimahalle Mahallesi'nde aralarında daha önce de anlaşmazlık olan 39 yaşındaki Ali Ö. ile 47 yaşındaki Erhan K., mahalledeki bir marketin önünde karşılaştı.

4 EL ATEŞ ETTİ

Erhan K., markete giren Ali Ö.'ye yanındaki silahla 4 el ateş etti. Ali Ö., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Cinayet anı ise kameralara yansıdı.

Bursa'da husumeti olan kişiyi öldüren zanlıya müebbet

"BANA ATEŞ EDECEĞİNİ DÜŞÜNEREK ÖNCE BEN ATEŞ ETTİM"

Hakkında “kasten adam öldürme” suçundan müebbet hapis talebiyle Bursa 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılan sanık, son kez hakim karşısına çıktı.

İlk duruşmadaki ifadelerini tekrarlayan sanık, “Biz olay günü Ali Ö. ile tesadüfen karşılaştık. Ali Ö. ve arkadaşları daha önce beni darbetmişlerdi. Olay günü onu görünce bana ateş edeceğini düşünerek, önce ben ateş ettim. Maksadım öldürmek değildi, ben orada kendimi korudum.” dedi.

Bursa'da husumeti olan kişiyi öldüren zanlıya müebbet


Bursa'da husumeti olan kişiyi öldüren zanlıya müebbet


MÜEBBET HAPİS CEZASI ALDI

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanığın müebbet hapis ile cezalandırılmasını istedi. Kısa bir aranın ardından mahkeme heyeti, sanığı hiçbir indirim uygulamayarak müebbet hapse mahkum etti.

Bursa'da husumeti olan kişiyi öldüren zanlıya müebbet

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