208 yılı Nisan ayında, Kestl ilçesi Yenimahalle Mahallesi'nde aralarında daha önce de anlaşmazlık olan 39 yaşındaki Ali Ö. ile 47 yaşındaki Erhan K., mahalledeki bir marketin önünde karşılaştı.

4 EL ATEŞ ETTİ

Erhan K., markete giren Ali Ö.'ye yanındaki silahla 4 el ateş etti. Ali Ö., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Cinayet anı ise kameralara yansıdı.

"BANA ATEŞ EDECEĞİNİ DÜŞÜNEREK ÖNCE BEN ATEŞ ETTİM"

Hakkında “kasten adam öldürme” suçundan müebbet hapis talebiyle Bursa 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılan sanık, son kez hakim karşısına çıktı.

İlk duruşmadaki ifadelerini tekrarlayan sanık, “Biz olay günü Ali Ö. ile tesadüfen karşılaştık. Ali Ö. ve arkadaşları daha önce beni darbetmişlerdi. Olay günü onu görünce bana ateş edeceğini düşünerek, önce ben ateş ettim. Maksadım öldürmek değildi, ben orada kendimi korudum.” dedi.

Bursa'da husumeti olan kişiyi öldüren zanlıya müebbet









MÜEBBET HAPİS CEZASI ALDI

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanığın müebbet hapis ile cezalandırılmasını istedi. Kısa bir aranın ardından mahkeme heyeti, sanığı hiçbir indirim uygulamayarak müebbet hapse mahkum etti.