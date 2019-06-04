Bursa'da husumetli olduğu kişiyi sırtından bıçakladılar

İnegöl'ün Burhaniye Mahallesi'nde bulunan Ali Çiçek sokağında bıçaklı saldırı meydana meydana geldi. Necati Vamin ismindeki bir genç, aralarında husumet bulunduğu belirtilen kişi ya da kişilerce bıçaklandı.

SIRTINDAN BIÇAKLANDI

Vamin ile husumetlileri arasında tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken, çıkan arbede de Necati Vamin sırtından bıçaklandı. Daha sonra Vamin kanlar içerisinde yere yığılırken şüpheli yada şüpheliler olay yerinden kaçtı.

Vamin'i hareketsiz halde kanlar içerisinde yolda yatarken gören bir sürücü, yaralı Vamin'i İnegöl Devlet Hastanesi götürürken olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Öte yandan hastanede tedavi altına alınan Vamin'in durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri Vamin'i bıçaklayan kişi yada kişileri yakalamak için çalışma başlattı.