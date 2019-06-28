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Bursa'da husumetlisini ayağından vurdu

Bir kamyon şoförü, yolda karşılaştığı kavgalı olduğu kişi tarafından iki ayağından silahla vuruldu.

İHA | 28.06.2019 - 14:46..
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Bursa'da Organize Sanayi Bölgesi'nde kamyon şoförü olan C.P., sabah saatlerinde fabrikaya gitmek için hareket etti.

Sarı Cadde üzerinde bulunan bir kavşakta husumetlisi H.B. ile karşılaşınca kamyondan aşağı indi. C.P.'nin kamyondan aşağıya indiğini gören H.B., yanında bulunan silahı ateşleyerek C.P.'yi iki ayağından vurarak bölgeden hızla uzaklaştı.

YOLDA GÖRDÜ, İKİ EL ATEŞ ETTİ

Kanlar içerisinde kalan C.P. kamyona binerek yakın noktada bulunan fabrikaya giderek çevredekilerden yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı C.P. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bursa'da husumetlisini ayağından vurdu

Bursa'da husumetlisini ayağından vurdu


SEDYE ÜZERİNDE GÜLE GÜLE HASTANEYE GİTTİ

Hastaneye kaldırılan C.P.'nin sedye üzerindeki rahat hareketleri dikkat çekerken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri silahlı saldırı sonrası kaçan H.B.'yi arıyor.

Bursa'da husumetlisini ayağından vurdu

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