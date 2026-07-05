Bursa'da 'huzur' denetimleri aralıksız sürüyor

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, asayiş, trafik denetleme ve ilçe emniyet müdürlüğü personelinin katılımıyla Osmangazi, Nilüfer ve Yıldırım ilçelerinde sabit yol, hareketli yol ile park ve bahçelere yönelik uygulama gerçekleştirildi.

Sabit ve hareketli yol uygulamaları çerçevesinde 2 bin 403 kişinin UYAP sorgulaması yapılırken, çeşitli suçlardan arandığı belirlenen 15 kişi yakalandı.

BİN 156 ARAÇ KONTROL EDİLDİ

Yakalanan şahıslar arasında, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak" suçundan hakkında 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlünün de yer aldığı öğrenildi.

Denetimlerde bin 156 araç kontrol edilirken, 3 araç sürücüsüne toplam 11 bin 375 lira idari para cezası uygulandı.

3 ARAÇ MEN EDİLDİ

Kurallara aykırı olduğu tespit edilen 3 araç ise trafikten men edildi.

797 KİŞİNİN UYAP SORGULAMASI YAPILDI

Park ve bahçelerde gerçekleştirilen uygulamada ise 797 kişinin UYAP sorgulaması yapıldı.

Yapılan kontrollerde aranan herhangi bir şahsa rastlanmazken, denetlenen 79 araçta da herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.