taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7709
Euro
6.3776
Altın
1487.26
Borsa
101212.91
Gram Altın
275.886
Bitcoin
58213.22

Bursa'da iki araç arasında kalan işçi öldü

Çöp kamyonuna arkadan çarpan otomobil ile kamyon arasında sıkışan temizlik işçisi Fikret Mutlu (50), hayatını kaybetti.

DHA | 11.09.2019 - 01:45..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Bursa'da akşam saatlerinde Mustafakemalpaşa ilçesi Fevzipaşa Caddesi'nde kaza meydana geldi.

Bülent İ. (45) yönetimindeki 16 V 1605 otomobil, iddiaya göre aşırı hız nedeniyle sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu çöp kamyonuna arkadan çarptı.

Kazada otomobil ile kamyonun arasında sıkışan temizlik işçisi Fikret Mutlu ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan 3 çocuk babası Fikret Mutlu, Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alındı.

TÜM MÜDALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Talihsiz işçi hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü Bülent İ. polis tarafından gözaltına alınırken, kaza nedeniyle kapanan yol ise kısa süre sonra trafiğe açıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa'da iki araç arasında kalan işçi öldü

Bursa'da iki araç arasında kalan işçi öldü

Bursa'da iki araç arasında kalan işçi öldü

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Euro 2020 Elemelerinde H grubunda averajla lideriz

Euro 2020 Elemelerinde H grubunda averajla lideriz

105
Netanyahu mitingini roket alarmı nedeniyle yarıda kesti

Netanyahu mitingini roket alarmı nedeniyle yarıda kesti

95
Şenol Güneş'ten Moldova maçı sonrası açıklamalar

Şenol Güneş'ten Moldova maçı sonrası açıklamalar

63
Yürüme engelli adamı dövdüler

Yürüme engelli adamı dövdüler

6
Rusya'da ip cambazlarından rekor kıran gösteri

Rusya'da ip cambazlarından rekor kıran gösteri

6
Adana'da bıçaklı kavga: 1 yaralı

Adana'da bıçaklı kavga: 1 yaralı

0
Bursa'da iki araç arasında kalan işçi öldü

Bursa'da iki araç arasında kalan işçi öldü

2
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir