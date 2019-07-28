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Bursa'da iki araç kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Bir sürücünün öldüğü kazayı haber alıp gelen yakınları, acı haberle gözyaşlarına boğuldu.

DHA | 28.07.2019 - 08:36..
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Bursa'da, İznik yönünden gelen Sinan Demirtaş (24) yönetimindeki 34 BCD 253 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Sabri Balta (56) yönetimindeki 16 H 0696 plakalı hafif ticari araç ile kafa kafaya çarpıştı.

Kazada, hafif ticari aracın sürücüsü Sabri Balta öldü, otomobil sürücüsü Sinan Demirtaş ile yanındaki kuzeni Turgay Demirtaş (36) ise yaralandı.

Kazayı haber alıp gelen Sabri Balta’nın oğlu ve diğer yakınları acı haberle gözyaşlarına boğuldu.

FECİ KAZADA 1 ÖLÜ, 2 YARALI VAR

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkarılan yaralılar, Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Sabri Balta’nın cansız bedeni de yapılan incelemenin ardından aynı hastanenin morguna kondu.

Bursa'da iki araç kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Bursa'da iki araç kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Bursa'da iki araç kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Bursa'da iki araç kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Bursa'da iki araç kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Bursa'da iki araç kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Bursa'da iki araç kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

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