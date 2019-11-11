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Bursa'da iki araç kafa kafaya çarpıştı

Bursa'da, aşırı hızlı olduğu iddia edilen iki otomobilin kavşağa hızlı girmesi nedeni ile kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

İHA | 11.11.2019 - 05:43..
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Bursa'nın Osmangazi İlçesi Gökdere Kavşağında, Alper U.'nun yönetimindeki otomobil ile karşı yönden gelen Serdar A. yönetimindeki otomobil kafa kafaya çarpışarak kaza yaptı.

Bursa'da iki araç kafa kafaya çarpıştı

3 KİŞİ YARALANDI

Çarpışmanın etkisiyle otomobillerden biri yol kenarındaki refüje çıktı. Refüje çıkan otomobildeki 3 kişi yaralandı. Olayı gören çevredeki sürücüler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralıları Çekirge Devlet Hastanesine kaldırdı.

Bursa'da iki araç kafa kafaya çarpıştı

YARALILARIN SAĞLIK DURUMU İYİ

Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle kontrollü geçiş yapılan yoldaki trafik akışı, araçların kaldırılmasıyla tekrar normale döndü. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Bursa'da iki araç kafa kafaya çarpıştı

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