Bursa'da iki çocuk babası mangal yakarken öldü

Bursa'nın İznik ilçesindeki Yenişehir kampında, geçtiğimiz hafta akılalmaz bir aile dramı yaşandı.

Yenişehir'den haftasonu tatili için ailesi ile sahile pikniğe gelen mobilya ustası 2 çocuk babası 53 yaşındaki Mustafa Kapsız, mangala döktüğü jel kutusunun alev alması sonucu yaralandı.

MANGAL TUTUŞTURDU, TEDAVİ İŞE YARALAMADI, ÖLDÜ

Vücudunda yanıklar oluşan Kapsız, bir haftadır tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen dün hayatını kaybetti.

Kapsız'ın vücudunda 3. derece yanıklar oluştuğu öğrenildi. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.