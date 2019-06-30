taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7929
Euro
6.5962
Altın
1409.5
Borsa
96485.32
Gram Altın
262.574

Bursa'da iki çocuk babası mangal yakarken öldü

Ailesiyle birlikte pikniğe giden ve mangal yakarken ateşe döktüğü jel kutusunun bir anda alev alması sonucu Mustafa Kapsız'ın vücudunda 3. derece yanıklar oluştu.

İHA | 30.06.2019 - 09:48..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Bursa'nın İznik ilçesindeki Yenişehir kampında, geçtiğimiz hafta akılalmaz bir aile dramı yaşandı.

Yenişehir'den haftasonu tatili için ailesi ile sahile pikniğe gelen mobilya ustası 2 çocuk babası 53 yaşındaki Mustafa Kapsız, mangala döktüğü jel kutusunun alev alması sonucu yaralandı.

MANGAL TUTUŞTURDU, TEDAVİ İŞE YARALAMADI, ÖLDÜ

Vücudunda yanıklar oluşan Kapsız, bir haftadır tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen dün hayatını kaybetti.

Kapsız'ın vücudunda 3. derece yanıklar oluştuğu öğrenildi. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bursa'da iki çocuk babası mangal yakarken öldü

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon liralık soruyu açtı

Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon liralık soruyu açtı

43
'Kusursuz kulak' Bager'in Fazıl Say hayali gerçek oldu

'Kusursuz kulak' Bager'in Fazıl Say hayali gerçek oldu

23
Fransa'da göstericiler yine sokaklarda

Fransa'da göstericiler yine sokaklarda

12
Copa America'da Peru, Uruguay'ı penaltılarda eledi

Copa America'da Peru, Uruguay'ı penaltılarda eledi

14
Emekli imam yaşadığı sokağı taşlarla süsledi

Emekli imam yaşadığı sokağı taşlarla süsledi

22
Küçükçekmece’de küçük kıza taciz iddiası

Küçükçekmece’de küçük kıza taciz iddiası

49
Suriyeli muhalifler yeni liderini seçti

Suriyeli muhalifler yeni liderini seçti

56
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir