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Bursa'da inek hırsızı kanlar içerisinde kaldı

Nilüfer ilçesinde bir eve hırsızlık için giren kişi, banyoda düşünce kanlar içerisinde kaldı. Olay yerine gelen polis ekipleri, hırsızı gözaltına aldı.

İHA | 12.11.2019 - 10:32..
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Özlüce Mahallesi'nde gece 02.00 sıralarında, bir hırsızlık olayı yaşandı. Arkadaşları ile buluşmak için evden çıkan Bünyamin Ç., geri döndüğünde evin kapılarını açık bulunca şaşırdı.

Bursa'da inek hırsızı kanlar içerisinde kaldı

HIRSIZ BANYODA KANLAR İÇERİSİNDE KALDI

Evin içerisini kontrol eden Bünyamin Ç., banyonun kapısını açtığında yerde yatan hırsızla karşı karşıya kaldı.

Ev sahibinin iddiasına göre kaçmak isteyen hırsız, banyoda kayıp düşerek yaralandı. Kanlar içerisinde bayılan hırsızı kapının girişine çeken Bünyamin Ç., uyuyan dedesini uyandırıp polise haber verdi.

Bursa'da inek hırsızı kanlar içerisinde kaldı

BAYGIN VE YARALI HALDE BULUNDU

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, evin içerisinde baygın ve yaralı halde yatan hırsızı görünce sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri, yaralı hırsıza olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra kimliği belirlenemeyen şüpheliyi Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı.

Bursa'da inek hırsızı kanlar içerisinde yakalandı VİDEO

DAHA ÖNCE DE EVE GİRMİŞ

Ayrıca yaralı olarak yakalanan hırsızın bu eve daha önce defalarca girdiği; inek, para ve ev eşyası çaldığı öğrenildi.

"GÖTÜRÜN YAKIN"

Olayla ilgili açıklamaya yapan dede Salim Ç., “Ben bu hırsızdan şikayetçiyim. İneğimi, paramı, malımı aldı. Hırsız şu anda evin içerisinde yatıyor. Ben uyuyordum, torunum dışarıda arkadaşları ile birlikteymiş, eve geldiğinde hırsızı görmüş, beni uyandırdı. 'Dede hırsız evde' dedi. Önce ineğimi sonra mallarımı, pantolonumu, ceketimi her şeyi çaldılar, şikayetçiyim. Bu hırsızı buradan alıp götürün, yakın.” dedi.

Bursa'da inek hırsızı kanlar içerisinde kaldı

"KAPININ ÖNÜNE TAŞIYIP POLİS ÇAĞIRDIM"

Hırsızı görüp yakalayan Bünyamin Ç., “Arkadaşımla görüşmek için dışarıya çıktım. Eve geldiğimde kapılar açıktı. Alt kattaki banyoya girmiş, uzanmış uyuyordu. Banyoda ayağı kaydı düştü. Bende kapının önüne taşıdım, polisleri çağırdım.” dedi.

Hırsızın kendisinin mi düştüğü yoksa ev sakinleri tarafından mı darbedildiği, yapılan soruşturma ve hastanedeki incelemenin ardından netlik kazanacak.

Bursa'da inek hırsızı kanlar içerisinde kaldı

Bursa'da inek hırsızı kanlar içerisinde kaldı

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