Bursa'da çalıştığı yerde sigara içen işçiye tazminat yok

Bursa'da, çalıştığı dokuma boyahanesinde kimyasal maddelerin hemen yanı başında sigara içtiği öne sürülen işçi, kapı önüne konulunca, kıdem ve ihbar tazminatı talep etti.

İŞVEREN "İŞ YERİNDE ÇALIŞIRKEN SİGARA İÇTİ" DEDİ

Davalı işveren de davacının boyahane bölümünde jet operatörü olarak çalıştığını, iş yerinde çalışırken sigara içtiğini ve bunun vardiya amiri tarafından tespit edildiğini öne sürdü. Durumun insan kaynakları birimine bildirildiğini, davacının savunmasının alındığını, davacının iş akdinin 4857 sayılı İş Yasasının 25. ve 26. maddeleri gereğince feshedildiğini dile getirdi. Davalı patron; 5727 sayılı yasa ile sigara içilebilecek alanlar konusunda düzenleme yapıldığını, davacının iş yerini izinsiz olarak terk ettiğini de kabul ettiğini savunarak; davanın reddine karar verilmesini talep etti.

"İŞ GÜVENLİĞİNİ DOĞRUDAN DOĞRUYA TEHLİKEYE DÜŞÜRMÜŞTÜR"

Mahkeme kararında şöyle denildi; ''İplik, dokuma, tekstil, boya işi yapılan iş yerinde sigara içmenin yasak olması işin gereği olup tüm işçiler tarafından bilinebilecek durumdadır. Yapılan işin niteliği dikkate alındığında, iş yerinde imalat sırasında sigara içmenin ne kadar tehlikeli olacağı ortadadır. Davacı işçi çalışırken makinanın arkasında yanıcı maddelerin olduğu bir ortamda sigara içerek iş güvenliğini doğrudan doğruya tehlikeye düşürmüştür.





TAZMİNATSIZ KOVULDU

Davacının bu davranışı İş Kanunu'nun 25/II- ı maddesine aykırı olup işveren feshinin haklı olduğunun gözden kaçırılarak kıdem ve ihbar tazminatının reddi yerine kabulü bozmayı gerektirmiştir. Kararın bozulmasına oy birliği ile hükmedilmiştir."



