Bursa’da işçileri taşıyan servis minibüsü kaza yaptı

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Bartın'da geçersiz oy sayımı tamamlandı: Kazanan MHP

AK Parti ve MHP tarafından yapılan itirazın ardından belediye başkanlığındaki geçersiz oyların sayımı tamamlandı. Mevcut başkan MHP'li Cemal Akın, sonuçlara göre seçimi kazanan taraf oldu.