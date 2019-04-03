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Bursa’da işçileri taşıyan servis minibüsü kaza yaptı

Kontrolden çıkan servis minibüsü bankete çarptı. Can pazarının yaşandığı kazada yaralanan 14 kişi çevrede bulunan çeşitli hastanelere kaldırıldı.

İHA | 03.04.2019 - 04:14..
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Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesi Akpınar Mahallesi Mudanya yolunda, Emrah Ş. kontrolündeki  işçileri taşıyan servis minibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bankete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle bankete çıkan minibüste bulunan sürücü Emrah Ş. ve 13 işçi yaralandı.

Bursa’da işçileri taşıyan servis minibüsü kaza yaptı

14 KİŞİ YARALANDI

Can pazarının yaşandığı kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaralı 14 şahsın ilk tedavisinin ardından, yaralıları çevrede bulunan çeşitli hastanelere kaldırılırken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Bursa’da işçileri taşıyan servis minibüsü kaza yaptı

Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza yapan servis minibüsü olay yerinde yapılan incelemelerin ardından çekici yardımıyla kaldırıldı.
Kaza hakkında soruşturma devam ediyor.
Bursa’da işçileri taşıyan servis minibüsü kaza yaptı

Bursa’da işçileri taşıyan servis minibüsü kaza yaptı

Bursa’da işçileri taşıyan servis minibüsü kaza yaptı

Bursa’da işçileri taşıyan servis minibüsü kaza yaptı

Bursa’da işçileri taşıyan servis minibüsü kaza yaptı

Bursa’da işçileri taşıyan servis minibüsü kaza yaptı

Bursa’da işçileri taşıyan servis minibüsü kaza yaptı




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