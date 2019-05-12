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Bursa'da jandarma astsubay adaylarının tatbikatı

Robocop teçhizatları, ses bombaları, sis bombaları ve silahların kullanıldığı tatbikat gerçeği aratmadı.

DHA | 12.05.2019 - 09:21..
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Bursa İl Jandarma Komutanlığı tarafından Işıklar Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okulu öğrencileri için eğitim tatbikatı düzenlendi. Bin astsubay adayı öğrencinin eğitim aldığı tatbikatta Özel Harekat Tabur Komutanlığı’nın 2 komando bölüğü ile Olay Yeri İnceleme Tim Komutanlığı’nın tüm birimleri yer aldı.

100 PERSONEL KATILDI

Toplamda 100 personelin katıldığı tatbikatta Robocop teçhizatları, ses bombaları, sis bombaları ve gerçek silah ile teçhizatlarının yanı sıra TOMA ve zırhlı araçlar da kullanıldı. Senaryolarda buluntu cesetten, parmak izi incelemeye, olay yeri incelemeden toplumsal olaylara müdahaleye kadar birçok konuda öğrenciler eğitim aldı.

Bursa'da jandarma astsubay adaylarının tatbikatı

Toplumsal olaylara müdahale eğitimlerinde eğitim mühimmatı da kullanıldı. Ayrıca meskun mahalde yapılan operasyonlarda hareket tarzları da eğitimlerde yer aldı.

Astsubay adayı öğrenciler, teorik bilginin yanında uygulamalı görsel tatbikat ve operasyon senaryolarıyla gerçeğe en yakın şekilde eğitiliyor.

Bursa'da jandarma astsubay adaylarının tatbikatı

Bursa'da jandarma astsubay adaylarının tatbikatı

Bursa'da jandarma astsubay adaylarının tatbikatı

Bursa'da jandarma astsubay adaylarının tatbikatı

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