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Bursa'da jandarmadan kaçan araç, başka bir araca çarptı

Ekiplerin "dur" ihtarına uymayarak kaçan otomobilin kaza yapması sonucu 3 şüpheli yakalandı.

İHA |
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Bursa'da jandarmadan kaçan araç, başka bir araca çarptı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde  İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sokağa çıkma tedbirleri kapsamında Çağlayan Mahallesi'nde uygulama yaptı.

Uygulama sırasında içerisinde 3 şüphelinin bulunduğu otomobil, jandarmanın "Dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

3 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Kaçan otomobil ile jandarma ekipleri arasında kovalamaca yaşanırken, araç park halinde olan başka bir araca çarptı.

Otomobili bırakarak yaya olarak kaçan şüpheliler Ş.A., M.N. ve K.B. jandarma ekiplerince yakalandı.

Bursa'da jandarmadan kaçan araç, başka bir araca çarptı

11 BİN 188 LİRA PARA CEZASI

3 şüphelinin üzerinde ve otomobilde yapılan aramalarda 1 adet 7.65 Unique marka tabanca, 5 adet 9 mm tabanca fişeği, 7 adet 7.65 mm tabanca fişeği, 2 adet şarjör, 2 adet bıçak, 13 gram metamfetamin ele geçirildi.

Cumhuriyet Savcısının talimatıyla sorgulanmak üzere karakola götürülen Ş.A., M.N. ve K.B'ye ifadelerinin ardından 11 bin 188 lira idarî para cezası kesildi.

Bursa'da jandarmadan kaçan araç, başka bir araca çarptı

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