Bursa'da kaçak ev satışını belediye önledi

Bursa'da dolandırıcılar, bu kez kaçak olarak inşa ettiği prefabrik evi, satmaya kalkıştı, ancak Osmangazi Belediyesi, buna son anda engel oldu.

MAĞDURİYET ENGELLENDİ

Osmangazi Belediyesi, Yiğitali Mahallesi’nde yıktığı kaçak prefabrik ev ile hem çarpık yapılaşmanın önüne geçti hem de ev sahibi olma hayali kuran bir vatandaşın mağduriyetini engelledi.

YIKIMDA OLUMSUZLUK YAŞANMADI

Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından tarım arazisi üzerine yapılmış ruhsatsız prefabrik ev, kanunî işlemlerinin tamamlanmasının ardından iş makinesi ile yıkıldı. Geniş güvenlik tedbirleri altında gerçekleştirilen yıkımda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

360 BİN LİRAYA SATIŞA ÇIKTIĞI BELİRLENDİ

Ev sahibinin ruhsatsız prefabrik evi ve evin üzerinde bulunduğu araziyi internet üzerinden 360 bin liraya satışa çıkardığı ortaya çıktı. Belediye ekiplerinin yıkım yapmasının ardından satılık ilanı internet sitesinden kaldırıldı.

KAÇAK YAPILAŞMA UYARISI

Belediye yetkilileri, modern Osmangazi'yi inşa etmek adına kaçak yapılaşmaya asla taviz vermeyeceklerini belirterek, vatandaşları kaçak yapılaşmaya yönelmemeleri konusunda uyardı.