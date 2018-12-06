Bursa'da 'kaçak kazı' yapanlara suçüstü: 6 tutuklama

İrlanda İsrail'i boykot eden ilk AB ülkesi oldu

İznik'te meydana gelen kazada, ambulansta başka hasta olduğu için kamyonetin kasasında hastaneye götürülen yaralı şahsa sağlık personeli eşlik etti.

'Türkiye'de insan hakları' AB'de eleştiri konusu olduğu için 'cezalandırmalar' söz konusu ancak Yunanistan'ın mültecileri soyup donarak ölüme terk etmesi gündem haline gelmiyor.

Fransa hükümetinden bir geri adım daha

1 Danıştay Savcısı: TSK'da başını örtmek laiklik ilkesine aykırı TSK'da kadın personele başörtüsü serbestliğinin iptali için açılan davada savcının mütaalası skandal ifadelerle dolu.

2 Danıştay mütaalası akıllara Süleyman amcayı getirdi TSK'da başörtüsünün laikliğe aykırı olduğunu belirten Danıştay savcısının mütaalası sonrası Süleyman Çakır'ın efsane çıkışını yeniden yayınlıyoruz.

3 2. Dünya Savaşı’ndan kalan mayın 79 yıl sonra patladı Rusya’nın Karadeniz’e kıyısı olan Anapa sahilinde bulunan 2. Dünya Savaşı’ndan kalma bir mayın kontrollü olarak patlatıldı.

4 Maduro: Ayağa kalktık ve zafer kazanacağız Rusya lideri Putin ile bir araya gelen Maduro, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerde kapsamlı bir program ortaya koyacaklarını söyledi.

5 AB'den Türkiye'ye bütçe kesintisi 'Türkiye'de insan hakları' AB'de eleştiri konusu olduğu için 'cezalandırmalar' söz konusu ancak Yunanistan'ın mültecileri soyup donarak ölüme terk etmesi gündem haline gelmiyor.

6 İrlanda İsrail'i boykot eden ilk AB ülkesi oldu Parlamentonun üst kanadı, İsrail’in Filistin topraklarındaki yerleşim yerlerinden mal ve hizmet alımını yasaklayan tasarıyı onayladı