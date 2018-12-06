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Bursa'da 'kaçak kazı' yapanlara suçüstü: 6 tutuklama

İznik ilçesinde kaçak kazı yapan 11 kişiye jandarma tarafından düzenlenen operasyonla suçüstü yapıldı.

DHA | 06.12.2018 - 02:00..
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Bursa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İznik ilçesine bağlı Elmalı Mahallesi Gavuralan mevkiinde, kaçak kazı yapıldığı ihbarı aldı. Alınan ihbar üzerine operasyon düzenleyen jandarma, 11 kişiyi kazı yaparken suçüstü yakalayarak, kazıda kullanıldığı tespit edilen iş makinesi ve çeşitli malzemelere de el koydu.

5'İ ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST

Gözaltına alınan 11 şüpheli, İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan 11 şüpheliden 6'sı tutuklanırken, 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bursa'da 'kaçak kazı' yapanlara suçüstü: 6 tutuklama VİDEO

Bursa'da 'kaçak kazı' yapanlara suçüstü: 6 tutuklama

Bursa'da 'kaçak kazı' yapanlara suçüstü: 6 tutuklama

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