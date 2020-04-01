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Bursa'da kaçak maske ve dezenfektan operasyonu: 5 gözaltı

Bursa’da düzenlenen operasyonda çok sayıda kaçak maske ve yüklü miktarda dezenfektan ele geçirilirken, 5 kişi gözaltına alındı.

İHA |
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Bursa'da kaçak maske ve dezenfektan operasyonu: 5 gözaltı

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri aldıkları ihbarı sonucu harekete geçti.

14 BİN 500 ADET MASKE ELE GEÇİRİLDİ

Yıldırım ilçesi Şirinevler Mahallesi’nde V.Y.'ye ait iş yerinde 10 bin adet, Osmangazi ilçesi Ortabağlar Mahallesi’nde A.C. ve A.B'ye ait iş yerinde de 4 bin 500 adet maske ele geçirdi.

Bursa'da kaçak maske ve dezenfektan operasyonu: 5 gözaltı

5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Ekipler Nilüfer ilçesi Alaaddinbey Mahallesi Atilla Tatveren Caddesi'nde ise O.Ö. ve F.Y'ye ait iş yerinde de yaklaşık 2 ton dezenfektan ve üretimde kullanılan malzeme ele geçirdi. Kaçak üretilen maske ve dezenfektana el koyan ekipler operasyonlarda gözaltına alınan 5 şüpheliyi sorgulamak üzere emniyete götürdü.

Bursa'da kaçak maske ve dezenfektan operasyonu: 5 gözaltı

Bursa'da kaçak maske ve dezenfektan operasyonu: 5 gözaltı

Bursa'da kaçak maske ve dezenfektan operasyonu: 5 gözaltı

Bursa'da kaçak maske ve dezenfektan operasyonu: 5 gözaltı

Bursa'da kaçak maske ve dezenfektan operasyonu: 5 gözaltı

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