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Bursa'da kaçak silah operasyonu

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir eve yaptıkları baskında küçük çaplı cephaneyle karşılaştılar. Silahların yanı sıra bir miktar uyuşturucuyla birlikte yakalanan şahıs tutuklandı.

İHA | 28.11.2019 - 18:58..
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Bursa'da jandarma ekipleri  Osmangazi ilçesinde bir eve baskın yaptı. Baskın yapılan ev cephaneliği aratmazken, aynı zamanda evde yüklü miktarda da uyuşturucu ele geçirildi.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Osmangazi'ye bağlı Sakarya Mahallesinde ikamet eden İ.D. isimli şahsın uyuşturucu, silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptığı istihbaratına ulaştı.

EV DEĞİL CEPHANELİK

Eve operasyon yapmak için Cumhuriyet Savcılığından izin alan ekipler, operasyon için düğmeye bastı. Evde arama yapan jandarma ekipleri, 20 bin adet metamfetamin hap, 2 bin 500 gram esrar, 11 adet tabanca, 1 adet makinalı tabanca, 212 adet tabanca fişeği, 2 adet hassas terazi, 4 adet av tüfeği, 7 adet uyuşturucu içme aparatı ve bu suçlardan elde edildiği düşünülen 12 bin lira ile 296 dolar ele geçirdi.

Bursa'da kaçak silah operasyonu


ŞAHIS TUTUKLANDI

Baskın sırasında cephaneliği aratmayan evde bulunan İ.D. isimli şahıs ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. İ.D, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bursa'da kaçak silah operasyonu


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