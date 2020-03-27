Bursa'da kaçak üretilen 10 bin maskeye el konuldu

Bursa'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, izinsiz ve sağlıksız şekilde maske üretimi yapan, koronavirüs salgınını fırsata çevirmeye çalışan kişilere yönelik operasyon başlattı.

10 BİN MASKE ELE GEÇİRİLDİ

Jandarma ekiplerince Kestel Organize Sanayi Bölgesi içerisinde Ş.A. ve T.U isimli şahısların, kaçak maske üretimi yaptıkları atölyeye baskın düzenlendi.

Düzenlenen operasyonda 10 bin N95 olarak tabir edilen maske, maske imalatında kullanılan stoklanmış yaklaşık bir ton ham made ve üretim makineleri ele geçirilirken, ruhsatsız açılan iş yeri mühürlendi.