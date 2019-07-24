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Bursa'da kaçak yapılar yıkılacak

Belediye meclisinde kabul edilen karara göre, insan psikolojisini bozan anlamsız yapılar 3 gün içinde yerle bir edilecek.

AA | 24.07.2019 - 10:45..
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Bursa'da kronik bir sorun olan kaçak yapılaşmaya artık 'dur' denecek.

Kaçak yapılaşma, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin temmuz ayı toplantısı ikinci birleşiminde tartışıldı.

3 İŞ GÜNÜ İÇERİSİNDE YIKILACAK

Bu toplantıda, şehri görsel açıdan anlamsız kılan, sosyal hayatı ve kişi psikolojisini olumsuz etkileyen kaçak yapılar iiçin bir karar alındı.

Bu yapılar, 'Belediye meclisinde kabul edilen karara göre' ilgili ekipler tarafından en geç 3 iş günü içerisinde yıkılacak.

Bursa'da kaçak yapılar yıkılacak

ÇEŞİTLİ YAPTIRIMLAR UYGULANACAK

Kaçak yapılara beton veren firmalar ile işin yüklenicisi olan kişiler de yine aynı karara göre, çeşitli yaptırımlara maruz kalacak.

Cezalandırma, işyeri kapatma ve çalışma ruhsatlarının iptal edilmesine kadar gidebilecek.

Bursa'da kaçak yapılar yıkılacak

18 MADDE BELİRLENDİ

Konuya ilişkin 18 madde hakkında da bilgi verildi. Kurulacak telefon hattı ile ruhsatsız yapılar hakkında ihbarlar da alınabilecek.

Tüm belediye, kurum ve kuruluşlarda 'ruhsatsız-kaçak yapı veri tabanı' oluşturulacak.

Bursa'da kaçak yapılar yıkılacak

YETKİLİ BİRİMLER BİLGİLENDİRİLECEK

Hızlı tespit, müdahale ve etkin sonuç alabilme adına ise drone ile hava denetimleri gerçekleştirilecek. Bu kapsamda zabıtaların da emir ve yasaklarını düzenleyen yönetmeliklerde değişikliğe gidilecek, yapılacak tespitler ile ilgili olarak yetkili birimler bilgilendirilecek.

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