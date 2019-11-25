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Bursa'da kadın astsubaylardan grafitili mesaj

Bir grup kadın astsubay, "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" etkinlikleri kapsamında trafo binasına grafiti yaptı.

AA | 25.11.2019 - 15:16..
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde, elektrik dağıtım hizmeti yürüten Uludağ Elektrik Dağıtım AŞ (UEDAŞ) ve İl Jandarma Komutanlığı iş birliğiyle farkındalık çalışması gerçekleştirildi.

Bursa'da kadın astsubaylardan grafitili mesaj

TRAFOLAR KONUŞUYOR

"Trafolar Konuşuyor Projesi" çerçevesinde, atıl durumdaki trafoları sosyal farkındalığa açan şirket, İl Jandarma Komutanlığı'nın iş birliğiyle yeni bir projeye imza attı.

Bursa'da kadın astsubaylardan grafitili mesaj

"KADINA ŞİDDETE DUR DE"

7 kadın astsubayın aralarında bulunduğu grup tarafından İnegöl'de belirlenen trafoya, grafiti sanatıyla "Kadına Şiddete Dur De" yazısı işlendi.

Bursa'da kadın astsubaylardan grafitili mesaj

Grafitiyi tamamlayan kadın astsubaylar, daha sonra hep birlikte bu yazıyı seslendirdi.

İnegöl Kaymakamı Şükrü Görücü, Asayiş Şube Müdürü Jandarma Albay Güney Yücedağ ve UEDAŞ Genel Müdürü Gökay Fatih Danacı, trafonun yanına gelerek "Kadına şiddete hayır" mesajı verdi.

Bursa'da kadın astsubaylardan grafitili mesaj

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