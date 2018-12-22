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Bursa'da kadın öğretmen intihar etti

İnegöl ilçesinde, bir süredir psikolojik tedavi gördüğü ileri sürülen rehberlik öğretmeni Gülistan Dağdelen, evinde iple asılı halde ölü bulundu.

DHA | 22.12.2018 - 02:25..
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Turgutalp Mahallesi Barbaros Caddesi üzerindeki apartmanda, bekar olduğu ve yalnız yaşadığı öğrenilen, geçen yıl Ömer Osman Çağlayan Özel Eğitim Okulu'ndan İnegöl Rehberlik Araştırma Merkezi öğretmenliğine atanan ve bir süredir psikolojik tedavi gördüğü ileri sürülen Gülistan Dağdelen (36), kendisinden haber alamayan ailesinin eve gelmesi üzerine salonun tavanında iple asılı halde bulundu.

Bursa'da kadın öğretmen intihar etti

Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Dağdelen'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Gülistan Dağdelen'in cansız bedeni, ilk incelemelerin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bursa'da kadın öğretmen intihar etti

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