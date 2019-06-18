Bursa'da kahve içerken bıçaklandı

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Tahtakale Mahallesi’nde bir kahvehane önünde Murat Ş. isimli şahıs, bir çay ocağının önünde arkadaşıyla birlikte kahve içen Ali Y. isimli adamın yanına geldi.

KARNINDAN BIÇAKLADI

Önce bir süre tartışan şahıslardan Murat Ş. yanındaki bıçakla Ali Y’yi karnından bıçakladı. Ali Y. kanlar içinde yerde kalırken şüpheli Murat Ş. ise elindeki bıçakla kaçarak olay yerinden uzaklaştı.

ZANLI GÖZALTINA ALINDI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Ali Y’yi ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk etti. Polis olayla ilgili inceleme yaparken şüpheli Murat Ş. olay esnasında kullandığı bıçakla beraber kaçamadan bölgedeki güven timleri tarafından gözaltına alındı.

Emniyete götürülen Murat Ş.’nin sorgusu devam ederken Ali Y. ise tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

















