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Bursa'da kahvede oturan adam tabancayla vuruldu

Alacak verecek meselesi yüzünden eski elemanı tarafından, bacağından vurulan yaşlı adam hastaneye kaldıralarak tedaviye alındı.

İHA | 16.03.2020 - 14:22..
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 65 yaşındaki Aydın Y.,  sokak üzerinde bulunan kıraathanede otururken, eski elemanı olan ve aralarında alacak verecek meselesi olan Emir D. gelerek masaya oturdu.

KANLAR İÇİNDE KALDI

Aydın Y. ve Emir D. bir süre konuştuktan sonra Emir D. belinde bulunan tabancayı çıkartarak Aydın Y.'yi bacağından vurdu.

Kanlar içerisinde yerde kalan adamın yardımına çevredeki vatandaşlar koşarken, Emir D. olay yerinden hızla uzaklaştı.

Kahvede otururken tabancayla vuruldu

KAÇAN ZANLI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaşlı adamı, ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Olayla ilgili çevrede inceleme yapan polis ekipleri, silahlı saldırıyı gerçekleştirdikten sonra olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.Bursa'da kahvede oturan adam tabancayla vuruldu

Bursa'da kahvede oturan adam tabancayla vuruldu

Bursa'da kahvede oturan adam tabancayla vuruldu

Bursa'da kahvede oturan adam tabancayla vuruldu

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