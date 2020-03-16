Bursa'da kahvede oturan adam tabancayla vuruldu

Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçleri tarafından Türk askerine yönelik düzenlenen hava saldırısında şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Şükrü Elibol'un, hamile olan eşi doğum yaptı.

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Şubat ayında konut satışı yüzde 51,4 arttı

TÜİK, Şubat 2020 tarihli Konut Satış İstatistikler'ini yayınladı. Buna göre Türkiye'de 2020 Şubat ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 51,4 oranında artarak, 118 bin 753 konut satıldı.